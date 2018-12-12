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Встречали аплодисментами: противники Мэй не смогли сместить британского премьера

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Члены парламента Великобритании от Консервативной партии 12 декабря не смогли объявить вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй.

Как сообщает BBC, в ее поддержку проголосовали 200 депутатов, против высказались 117, в результате чего отрыв составил 83 голоса, (чтобы посмотреть видео оглашения результатов, проскрольте до конца страницы).

В частности, Мэй поддержали 63% консерваторов, против 37% соответственно. Результат голосования парламентарии встретили аплодисментами. Теперь согласно правилам оппоненты не смогут в течение ближайшего года повторно инициировать вотум недоверия.

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Оглашение результата

Оглашение результата

ВВС

Таким образом, Мэй остается лидером партии консерваторов и сохраняет пост премьер-министра.

После этого британский премьер выступила на Даунинг-стрит, пообещав довести Brexit до конца. Она уточнила, что получила новую миссию – собрать страну обратно и построить такую, которая "действительно работает для всех".

"Я благодарна за поддержку, однако значительное число коллег проголосовали против меня, и я к ним прислушиваюсь", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мэй заявляла, что законодатели Великобритании могут попытаться сорвать планы по выходу страны из Европейского Союза. 10 декабря суд ЕС постановил, что Британия получила право в одностороннем порядке отказаться от Brexit.

10 декабря появилась информация, что премьер отменила решающее голосование по выходу страны из состава Евросоюза.

Читайте все новости по теме "Brexit" на OBOZREVATEL.

Тема
Brexit
Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
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