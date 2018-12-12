Встречали аплодисментами: противники Мэй не смогли сместить британского премьера

Члены парламента Великобритании от Консервативной партии 12 декабря не смогли объявить вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй.

Как сообщает BBC, в ее поддержку проголосовали 200 депутатов, против высказались 117, в результате чего отрыв составил 83 голоса, (чтобы посмотреть видео оглашения результатов, проскрольте до конца страницы).

В частности, Мэй поддержали 63% консерваторов, против 37% соответственно. Результат голосования парламентарии встретили аплодисментами. Теперь согласно правилам оппоненты не смогут в течение ближайшего года повторно инициировать вотум недоверия.

Оглашение результата ВВС

Таким образом, Мэй остается лидером партии консерваторов и сохраняет пост премьер-министра.

После этого британский премьер выступила на Даунинг-стрит, пообещав довести Brexit до конца. Она уточнила, что получила новую миссию – собрать страну обратно и построить такую, которая "действительно работает для всех".

"Я благодарна за поддержку, однако значительное число коллег проголосовали против меня, и я к ним прислушиваюсь", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мэй заявляла, что законодатели Великобритании могут попытаться сорвать планы по выходу страны из Европейского Союза. 10 декабря суд ЕС постановил, что Британия получила право в одностороннем порядке отказаться от Brexit.

10 декабря появилась информация, что премьер отменила решающее голосование по выходу страны из состава Евросоюза.