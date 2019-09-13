Встреча Зеленского с Трампом: стало известно, о чем будут говорить президенты

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с американским лидером Дональдом Трампом в ходе встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН стабилизацию ситуации на Донбассе и прекращение войны.

Такое заявление сделал в кулуарах форума Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу, 13 сентября, в Киеве секретарь СНБО Александр Данилюк, пишет УНИАН.

"Для нас США является стратегическим партнером. Они поддерживают Украину в реформах, в усилении сектора обороны и безопасности. США являются одними из важнейших партнеров для Украины. Вопрос стабилизации на востоке Украины, прекращение войны будут обсуждаться нашими президентами", – подчеркнул он.

Встреча Зеленского с Трампом: появились детали

Данилюк также подчеркнул, что ожидает "продуктивной встречи" президентов двух стран.

"Мы обсудим перечень вопросов, важных для нашего двустороннего сотрудничества. Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок для этого сотрудничества и, возможно, это даст толчок в других вопросах", – добавил он.

Александр Данилюк УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в период с 23 по 26 сентября в США.

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