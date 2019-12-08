Встреча Зеленского с Путиным в Париже: появился окончательный график

В воскресенье, 8 декабря, в Париже был озвучен окончательный график саммита в "нормандском формате", в рамках которого 9 декабря встретятся президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.

В распоряжении корреспондента OBOZREVATEL появилось почасовое расписание встречи.

Переговоры начнутся в 14:00 и уже в 18:45 лидеры должны рассказать журналистам, о чем удалось договориться.

Встреча Зеленского с Путиным в Париже: появился график

График встречи:

14:55 – прибытие в Елисейский дворец

15:05 – встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

15:30 – встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелою Меркель

16:00 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"

18:45 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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