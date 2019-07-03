Встреча Зеленского и Трюдо: Канада приготовила военный "подарок"

Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадскую оружие.

Об этом на встрече с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает пресс-служба Офиса президента.

"Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для покупок канадского оружия. И это положительное решение", – говорится в сообщении.

Трюдо подчеркнул, что канадские компании уже начали инвестировать в производство боеприпасов в Украине.

"Продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование", – добавил Трюдо.

Глава канадского правительства отметил, что они будут поддерживать Украину в борьбе с военной агрессией России.

"Именно поэтому мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих. Также мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия. Мы признаем, что это то решение, которое позволяет нам бороться с действиями России", – подытожил Трюдо.

Зеленский и Трюдо Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада готова рассмотреть расширение санкций против России из-за нарушения ею международного законодательства и вторжения в Украину.

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