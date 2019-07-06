Встреча Зеленского и Трампа: стало известно о важном сигнале

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться в ближайшее время, так как Белый Дом приготовил важный сигнал для украинского президента.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. "Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Этот вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", – заявил он.

По его словам, США стремятся дать Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия касательно "реальных реформ в Украине".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследства прошлого", – подчеркнул Волкер.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конгресс США утвердил весь пакет помощи (на $250 млн), который должен быть предоставлен Украине в 2019 году для усиления национальной безопасности и обороны.

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