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Встреча Зеленского и Трампа: стало известно о важном сигнале

4.7тЧитать материал на украинском

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться в ближайшее время, так как Белый Дом приготовил важный сигнал для украинского президента.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. "Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Этот вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", – заявил он.

По его словам, США стремятся дать Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия касательно "реальных реформ в Украине".

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследства прошлого", – подчеркнул Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конгресс США утвердил весь пакет помощи (на $250 млн), который должен быть предоставлен Украине в 2019 году для усиления национальной безопасности и обороны.

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Персоны
Владимир ЗеленскийКурт ВолкерДональд Трамп
Место
США
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Это из серии:- Встреча Зеленского и Путина на G20? Неужели не понятно что взрослым дядькам не до клоунов?
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1
1
CARGO 100
CARGO 100
"Белый Дом приготовил важный сигнал" ... Я представляю в каком "ступоре" сейчас Зеня ...
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4
2
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Посигналят ему на встрече, короче. Подмигнут.
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2
1
CARGO 100
CARGO 100
Алоизович Петр, или пришлют сигнальную ракету ...
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2
1

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