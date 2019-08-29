Встреча Зеленского и Трампа сорвалась: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп не встретятся в Польше 1 сентября, как это было запланировано ранее.

Так, Bloomberg сообщает, что американский лидер отменил поездку в Варшаву в связи с тем, что на Флориду надвигается ураган.

"Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана", – пояснил решение он.

Вместо Трампа в Варшаву в субботу полетит вице-президент Майк Пенс.

Зеленский и Трамп

Напомним:

Президент США должен был посетить Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Планировалось, что Трамп и Зеленский во время встречи затронут вопросы противодействия агрессии РФ в Украине и предстоящий визит главы украинского государства в США.

31 августа президент Украины в Варшаве встретится с польским руководством – президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и парламентариями.

На 1 сентября у Зеленского в Варшаве были запланированы встречи с лидерами Бельгии, Литвы и Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявлял, что планирует встречу с американским президентом в сентябре.

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