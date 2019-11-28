"Россия не просила!" У Путина высказались о встрече с Зеленским

В Министерстве иностранных дел России заявили, что саммит в "нормандском формате" не станет "волшебной палочкой" и не решит ключевые проблемы в отношениях с Украиной.

Позицию Кремля выразила в четверг, 28 ноября, на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "УНИАН".

Она заверила, что вопросы об ожиданиях ставить некорректно, поскольку российская сторона не была инициатором этой встречи.

Захарова высказалась о встрече Путина с Зеленским

"Этот вопрос надо ставить тем, кто ее инициировал. Россия об этой встрече не просила. Россия сказала, что встреча ради встречи не имеет смысла, Россия сказала, что нужны конкретные шаги на земле", – отметила Захарова.

По ее словам, Кремль согласился на этот саммит только после выполнения другими участниками его условий.

Мария Захарова высказалась о встрече Путина с Зеленским politeka.net

"Позиция Москвы глобально заключается в том, что есть Минские договоренности, нужна только политическая воля со стороны Киева для их полной имплементации и реализации на земле. Никакие дополнительные встречи не смогут стать волшебной палочкой для того, чтобы Минские договоренности реализовались сами по себе. Их нужно реализовывать Киеву", – огрызнулась Захарова.

"Несмотря на эту четкую позицию, мы услышали о желании Киева, Берлина и Парижа о проведении такой встречи. На нее согласились после того, как эта встреча была подготовлена ​​с учетом тех шагов, о которых я только что сказала", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

В Кремле подтвердили, что встреча состоится 9 декабря в Париже. В рамках подготовки к ней у президента России Владимира Путина на 18 ноября намечен телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.

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