Встреча Зеленского и Путина: в Кремле сделали заявление

Пока нет никаких предварительных договоренностей по встрече лидера России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом на брифинге во вторник, 20 августа заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ответив, что пока нет никакой конкретики по возможной встрече двух лидеров стран.

"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", – пояснил Песков.

Он добавил, что также нет никаких продвижений по срокам встречи в Нормандском формате. Песков подчеркнул, что "есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов", и "там и будет идти на экспертном уровне подготовка".

По словам Пескова, помощники президентов должны провести встречи "в обозримой перспективе".

Зеленский и Путин

Также он рассказал, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон экспертно и развернуто обсудили перспективы проведения саммита в "нормандском формате".

"Лидеры сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Это была и Украина, весьма экспертно, весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в "нормандском формате", – сообщили в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили разрешение военного конфликта на востоке Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.