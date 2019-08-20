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Встреча Зеленского и Путина: в Кремле сделали заявление

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Пока нет никаких предварительных договоренностей по встрече лидера России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом на брифинге во вторник, 20 августа заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ответив, что пока нет никакой конкретики по возможной встрече двух лидеров стран.

"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", – пояснил Песков.

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Он добавил, что также нет никаких продвижений по срокам встречи в Нормандском формате. Песков подчеркнул, что "есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов", и "там и будет идти на экспертном уровне подготовка".

По словам Пескова, помощники президентов должны провести встречи "в обозримой перспективе".

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Также он рассказал, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон экспертно и развернуто обсудили перспективы проведения саммита в "нормандском формате".

"Лидеры сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Это была и Украина, весьма экспертно, весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в "нормандском формате", – сообщили в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили разрешение военного конфликта на востоке Украины.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Дмитрий Песков
Место
Россия
Теги
нормандский формат Новости России
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Перевожу на простой доступный русский...Путин послал шута.
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