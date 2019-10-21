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21 октября • обновлено в 18:47
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"Подготовка не ведется": у Путина пошли на попятную из-за встречи с Зеленским

3.9т Читать материал на украинском

Кремль не увидел продвижения в подготовке саммита в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Об этом заявил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, передает "РБК".

"Нас тревожит ситуация, которая сложилась после того, как некую работу провели политические советники лидеров "нормандского формата" между собой, затем их договоренности были закреплены решением контактной группы в Минске. Сейчас, я бы так сказал: особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается, хотя желание провести такую ​​встречу у всех сторон есть", – высказался он.

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У Путина пошли на попятную из-за встречи с Зеленским

У Путина пошли на попятную из-за встречи с Зеленским

По словам Ушакова, из Киева после согласования "формулы Штайнмайера" якобы начали поступать "весьма противоречивые сигналы".

"Саммит должен касаться реализации договоренностей, а не желания Киева пересмотреть их", – добавил помощник Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предположил, что Зеленский может встретиться с Путиным уже в ноябре.

Перед этим Ушаков заявил, что о саммите "нормандской четверки" можно будет говорить только после разведения сил на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликт Минские договоренности Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
нормандский формат Формула Штайнмайера
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисты животные что то смешное увидели?)))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Судя по заголовку, Путин испужалси великого и могучего игрока пипиской на рояле... КРУТЬ!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Всё верно: "Саммит должен касаться реализации договоренностей, а не желания Киева пересмотреть их"
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Damm Eugen
Damm Eugen
Григорьев Григорий, "Реализацией договорённостей" по-путлеровски?
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