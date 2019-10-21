"Подготовка не ведется": у Путина пошли на попятную из-за встречи с Зеленским

Кремль не увидел продвижения в подготовке саммита в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Об этом заявил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, передает "РБК".

"Нас тревожит ситуация, которая сложилась после того, как некую работу провели политические советники лидеров "нормандского формата" между собой, затем их договоренности были закреплены решением контактной группы в Минске. Сейчас, я бы так сказал: особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается, хотя желание провести такую ​​встречу у всех сторон есть", – высказался он.

У Путина пошли на попятную из-за встречи с Зеленским

По словам Ушакова, из Киева после согласования "формулы Штайнмайера" якобы начали поступать "весьма противоречивые сигналы".

"Саммит должен касаться реализации договоренностей, а не желания Киева пересмотреть их", – добавил помощник Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предположил, что Зеленский может встретиться с Путиным уже в ноябре.

Перед этим Ушаков заявил, что о саммите "нормандской четверки" можно будет говорить только после разведения сил на Донбассе.

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