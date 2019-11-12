Встреча Зеленского и Путина в Казахстане: Пристайко расставил точки над "і"

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Нур-Султане, куда их позвал бывший глава Казахастана Нурсултан Назарбаев, маловероятна.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя данные якобы о согласии лидера Украины на тет-а-тет, передает ВВС News Ukraine.

По словам главы МИД, он присутствовал на встрече Назарбаева с Зеленским в Японии, где обсуждалось возможное личное общение с Путиным. Речь тогда шла о желании экс-президента Назарбаева помочь в организации такой встречи.

Встреча Зеленского и Путина в Казахстане: Пристайко опроверг BBC

"Президент сказал, что он говорит и Меркель, и Макрону, что "безусловно, мне надо встретиться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу – такого разговора не было", – заверил Пристайко.

Зеленский, по его словам, просто вежливо согласился принять любую помощь.

Назарбаев предложил провести в Казахстане встречу Путина и Зеленского zakon.kz

Министр напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. Но с логистической точки зрения Нур-Султан сложнее, чем Минск – "надо еще 5:00 лететь".

"Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем - переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане (Нур-Султане). Скорее всего или в Берлине, или в Париже", – сказал министр.

Отвечая на вопрос, реальна ли встреча Зеленского и Путина тет-а-тет, глава МИД сказал: "Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна".

По его словам, для обсуждения должно быть подтверждение от российской стороны.

"Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в "нормандском формате". Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет", – подытожил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести встречу президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. В сети идею восприняли неоднозначно.

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