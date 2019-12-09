Главная Новости
9 декабря • обновлено в 19:22
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Едины в поддержке Украины": главный дипломат ЕС дал оптимистичный прогноз по встрече Зеленского и Путина

1.9т
Читать материал на украинском

Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель в связи с проведением 9 декабря саммита в "нормандском формате" заявил, что Европа едина в своей поддержке Украины.

Дипломат пообещал, что позиция Франции не ослабит позиции Киева во время переговоров, передает "5 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы надеемся на прогресс. В последнее время произошли положительные изменения, в частности, разведение войск и оружия. Поэтому мы считаем, что благодаря этой встрече мы сможем работать дальше и двигаться к мирному и долгосрочному решению конфликта в Украине, что является одним из приоритетов Европейского Союза", – заверил он.

Новости
В Париж прибыл Зеленский: все подробности

Встреча в Нормандии: главный дипломат ЕС дал прогноз

Встреча в Нормандии: главный дипломат ЕС дал прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил в поддержку Украины перед саммитом "нормандской четверки".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Ангела Меркель Эммануэль Макрон
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Едины в поддержке Украины"... А толку?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги