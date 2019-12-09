"Едины в поддержке Украины": главный дипломат ЕС дал оптимистичный прогноз по встрече Зеленского и Путина

Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель в связи с проведением 9 декабря саммита в "нормандском формате" заявил, что Европа едина в своей поддержке Украины.

Дипломат пообещал, что позиция Франции не ослабит позиции Киева во время переговоров, передает "5 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы надеемся на прогресс. В последнее время произошли положительные изменения, в частности, разведение войск и оружия. Поэтому мы считаем, что благодаря этой встрече мы сможем работать дальше и двигаться к мирному и долгосрочному решению конфликта в Украине, что является одним из приоритетов Европейского Союза", – заверил он.

Встреча в Нормандии: главный дипломат ЕС дал прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил в поддержку Украины перед саммитом "нормандской четверки".

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