Встреча Зеленского и Путина: у Лукашенко напросились в союзники

В Беларуси готовы поспособствовать встрече любого формата для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время международной конференции "Минского диалога" по вопросам европейской безопасности

"Вы знаете нашу позицию: мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно скорее был завершен, в том числе обеспечить (проведение. – Ред.) любых встреч – в "нормандском формате", расширенном "нормандском формате", в иных форматах – если к нам поступят соответствующие запросы", – сообщил дипломат.

При этом посол подчеркнул, что пока "конкретных предложений не было". Отметим, что в "нормандскую четверку" входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик заявил, что 7 октября начнется разведение сил и средств обеих сторон на Донбассе у городов Петровское и Золотое Луганской области.

Александр Лукашенко

Добавим: волонтер Юрий Бирюков рассказал, что на переговорах лидеров стран "нормандского формата" якобы может быть поднят вопрос повторного референдума в аннексированном РФ Крыму.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!