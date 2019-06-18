Встреча Зеленского и Путина: президент Украины озвучил свои первые слова агрессору

Если запланированная встреча президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина состоится, то первыми словами украинского лидера станет напоминание агрессору, что Крым и Донбасс – это Украина.

Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил Зеленский, подчеркнув, что он надеется в скором времени вернуть под контроль Украины временно оккупированные территории.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина. Мы надеемся, что скоро он (Крым – Ред.) вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - сказал президент.

Зеленский и корреспонденты Bild Bild

Как сообщал OBOZREVATEL, внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) в ближайшее время обсудят подготовку встречи лидеров этих стран. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

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