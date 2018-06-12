Историческая встреча Трампа и Ына: появилась реакция ЕС

В Европейском Союзе довольны результатами исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини указано, что саммит еще раз подтвердил сильное убеждение Евросоюза в том, что дипломатия остается единственным способом для достижения устойчивого мира на полуострове.

"Эта встреча на высшем уровне была важным и необходимым шагом на пути к позитивным изменениям, уже достигнутым в межкорейских отношениях и на полуострове благодаря лидерству, мудрости и решительности президента Северной Кореи Ким Чен Ына", - заявила она.

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Дипломат подчеркнула: конечной целью, которую разделяет все международное сообщество, остается полная, прозрачная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова.

По словам Могерини, ЕС готов предоставить любую поддержку в будущих переговорах и других шагах, направленных на обеспечение устойчивого мира на Корейском полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии подписания итогового соглашения по итогам совместного саммита Ким Чен Ын назвал документ историческим.

Позже были опубликованы четыре основных тезиса соглашения.