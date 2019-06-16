Встреча Трампа и Путина: в Кремле дали ответ

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин могут встретиться накануне саммита G20 в Японии.
Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", передает РИА "Новости".
"Полноформатная встреча в рамках G20 Путина и Трампа может быть организована даже накануне этого мероприятия. Но, по крайней мере сейчас, мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны", – сказал Песков.
Владимир Путин и Дональд Трамп
Пресс-служба Кремля
По мнению пресс-секретаря Путина, в данном случае нужно "внимательно следить за нюансами". Но в любом случае, во время любой короткой встречи лидеры двух стран не смогут обсудить горячие темы, которые стоят на повестке дня.
"Трамп говорит: "Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами". Может быть, он имеет в виду проходные встречи, как дипломаты говорят, на ногах", — добавил он.
Встреча Путина и Трампа
Пресс-служба Кремля
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая Трамп впервые за долгое время провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Украине.
Позже Трамп заявил, что готов наладить отношения с Кремлем. "У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - говорил он.
При этом еще в мае президент США утверждал, что государство проводит самую жесткую политику в отношении России. Позже стало известно, что Трамп намерен встретиться с Путиным во время саммита в Японии.
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