Встреча Трампа и Путина: физиогномист выяснил, кто подчинился

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки продемонстрировал свою лидирующую позицию, а за российским президентом осталась роль подчиненного.

"На первый взгляд можно сказать следующее, и Путин, и Трамп ведут себя в целом в канве своего обычного поведения. Единственное отличие в поведении у Трампа - он по отношению к Путину более мягок, чем к каким-либо другим политикам", - сказал в комментарии OBOZREVATEL психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

По его словам, у американского президента есть два любимчика, которых он не стремится подавать показывая свою силу и преимущество. Вторым таким лидером является Ким Чен Ын.

Но несмотря на свое лояльное отношение к президенту РФ, Трамп продемонстрировал себя как более лидирующая фигура, а Путин показал, что он фигура подчиненная.

"Обратить на это внимание можно по следующему моменту, когда они вдвоем зашли в кабинет, где они дали первую пресс-конференцию, несмотря на то, что президент РФ зашел первым, главное, на что стоит обратить внимание, по чьему разрешению кто из них присел. Невербальную инициативу перехватил Трамп. Он жестом руки пригласил журналистов присаживаться, начал присаживаться сам, а потом сделал знак в сторону Путина, как бы приглашая его сесть, хотя это не его дворец, они там оба в гостях. Но тем неимение в этом случае он повел себя, как хозяин положения", - объясняет Ким.

То, что российский президент подает сигналы подчинения для него вполне характерно, но, по словам физиогномиста, это не показатель слабости его позиции.

"Это не означает, что он будет подчинятся после того, как закончится встреча. Он часто демонстрирует свое, так сказать, нечесное поведение. То есть он говорит одно, а потом делает совершенно другое. Ему дискомфортно, любая встреча с сильным лидером для него это фактор стресса", – рассказал Ким.

Он также отметил, что оба президента демонстрируют сигналы власти, но когда они начинают общаться, Путин сразу отходит на второй план.

"Если вы посмотрите видео во время рукопожатия, можно увидеть, что Трамп перетягивает руку Путина на свою сторону, и президент РФ второй рукой схватился за кресло, такое вот заземление. Он находится в менее удобной позиции в данном случае. Это невербальный признак того, что ему неудобно не только в этой позиции, ему вообще неудобно общаться с этим человеком. Путин более подчинен в данной ситуации", - пояснил психолог.

Исходя из вышеперечисленного, Ким рассказал, в какой манере, вероятно, прошел разговор двух президентов тет-а-тет.

"В целом, зная, как проходит приветствие можно сказать, что Трамп давали, а Путин юлил. Для каждого из президентов такая манера свойственная", – отметил он.

Не смог физиогномист не упомянуть совершенно неуклюжее поведение Путина при встречах с сильными лидерами разных стран, например, рассказывание пошлых анекдотов канцлеру Германии Ангелы Меркель и заискивающий взгляд при встрече с премьером Великобритании Терезой Мэй.

"Путин стремится понравится, это признак очень слабой личности, неуверенного человека, который возглавляет вторую армию в мире, владеет ядерной кнопкой, но он не становится от этого более уверенным, когда сталкивается с реальным противостоянием", – резюмировал Ким.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что отношения США с Россией никогда не были хуже, чем в данный момент.