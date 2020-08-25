Встречу советников лидеров "нормандской четверки" отменили

Встреча советников глав государств в "нормандском формате" относительно урегулирования ситуации на Донбассе, которая была назначена на 28 августа в Париже, отменена.

Причиной якобы стали разногласия по итоговым документам. Об этом со ссылкой на близкий к переговорам источник сообщает российский "Интерфакс".

"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", – сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что новая дата "нормандской" встречи советников глав Германии, Франции, Украины и России пока не определена.

Отметим, что перед этим издание Vesti.ua сообщало, якобы переговоры политических советников "нормандского формата" 28 августа могут не состоятся. Причем официальной причиной переноса встречи мог стать отказ принимающей стороны.

Подчеркивается, что отказывается от встречи российская сторона – "из-за ее бесперспективности". В частности, собеседник СМИ заявил, якобы у представителей РФ нет времени для того, "чтобы согласовать пункты переговоров с представителями непризнанных республик".

"Встречу перенесли по требованию Дмитрия Козака, главы администрации президента России. Российская сторона отказывается проводить ни к чему не обязывающие переговоры. В Кремле настаивают на том, чтобы порядок работы в переговорной группе не нарушался и у сторон было время для согласования позиций", – пишет издание со ссылкой на источники.

Как сообщал OBOZREVATEL: