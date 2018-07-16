Встреча с Трампом: Путина метко затроллили в Финляндии

По пути следования президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки появилась реклама, напоминающая о проблемах свободы слова в РФ.

Соответствующее фото опубликовал в Twitter европейский корреспондент "Голоса Америики" Богдан Цюпин.

"Крупнейшая финская газета Helsin Sanomat оплатила наглядную рекламу в городе, пытаясь подчеркнуть двум президентам важность свободы прессы. Такая реклама – вдоль трассы от аэропорта до президентского дворца", – написал он.

Также фото "послания" главе Кремля появились в различных СМИ.

Кроме того, на улицах города появились приуроченные к визиту президентов плакаты с призывами обратить внимание на нарушения прав человека.

Найбільша фінська газета Helsin Sanomat оплатила наочну рекламу в місті, намагаючись наголосити двом президентам на важливості свободи преси. Така реклама - уздовж траси з аеропорту до президентського палацу. pic.twitter.com/MU21MSlrnb — Богдан Цюпин (@bohdannews) 16 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы худшие сценарии встречи Путина и Трампа.