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Встреча с Трампом: Путина метко затроллили в Финляндии

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По пути следования президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки появилась реклама, напоминающая о проблемах свободы слова в РФ.

Соответствующее фото опубликовал в Twitter европейский корреспондент "Голоса Америики" Богдан Цюпин.

"Крупнейшая финская газета Helsin Sanomat оплатила наглядную рекламу в городе, пытаясь подчеркнуть двум президентам важность свободы прессы. Такая реклама – вдоль трассы от аэропорта до президентского дворца", – написал он.

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Также фото "послания" главе Кремля появились в различных СМИ.

Кроме того, на улицах города появились приуроченные к визиту президентов плакаты с призывами обратить внимание на нарушения прав человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы худшие сценарии встречи Путина и Трампа.

Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
ФинляндияХельсинки
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