Встреча с Путиным: в Кремле "наехали" на Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не считает Украину выполнившей свои обязательства для возобновления работы "нормандской четверки".

Ранее об этом во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил Владимир Зеленский. Он сообщил, что рассчитывает на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время.

"Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита "нормандской четверки", — приводит РИА Новости слова Пескова.

Дмитрий Песков, Владимир Зеленский

Песков отметил, что в Украине нет единой позиции по реализации "формулы Штайнмайера", а договорённости о разведении сил в Золотом и Петровском так и не выполнены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по его расчетам уже в середине октября станет известна дата саммита "нормандского формата", в рамках которого он встретится с лидером России Владимиром Путиным.

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