Встреча с Путиным: в Кремле "наехали" на Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не считает Украину выполнившей свои обязательства для возобновления работы "нормандской четверки".
Ранее об этом во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил Владимир Зеленский. Он сообщил, что рассчитывает на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время.
"Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита "нормандской четверки", — приводит РИА Новости слова Пескова.
Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков отметил, что в Украине нет единой позиции по реализации "формулы Штайнмайера", а договорённости о разведении сил в Золотом и Петровском так и не выполнены.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по его расчетам уже в середине октября станет известна дата саммита "нормандского формата", в рамках которого он встретится с лидером России Владимиром Путиным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.
Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".
Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.
В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.
Также Украина в лице команды президента Зеленского согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 года в ходе консультаций дипломатических советников в "нормандском формате".
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг, что на содержание "формулы" решения конфликта на Донбассе, названной его именем, каким-либо образом повлияла российская сторона.
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