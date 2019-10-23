Главная Новости
23 октября • обновлено в 13:17
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Встреча с Путиным: в Кремле "наехали" на Зеленского

1.7т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не считает Украину выполнившей свои обязательства для возобновления работы "нормандской четверки".

Ранее об этом во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил Владимир Зеленский. Он сообщил, что рассчитывает на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время.

"Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита "нормандской четверки", — приводит РИА Новости слова Пескова.

Дмитрий Песков, Владимир Зеленский

Дмитрий Песков, Владимир Зеленский

Новости
Пристайко высказался о давлении на Украину на саммите "нормандского формата"

Песков отметил, что в Украине нет единой позиции по реализации "формулы Штайнмайера", а договорённости о разведении сил в Золотом и Петровском так и не выполнены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по его расчетам уже в середине октября станет известна дата саммита "нормандского формата", в рамках которого он встретится с лидером России Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.

  • Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.

  • Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".

  • Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.

  • В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.

  • Также Украина в лице команды президента Зеленского согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 года в ходе консультаций дипломатических советников в "нормандском формате".

  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг, что на содержание "формулы" решения конфликта на Донбассе, названной его именем, каким-либо образом повлияла российская сторона.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Дмитрий Песков
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
17
3
Смешно
4
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
рожайте быстрее а то нацики совсем обнаглели)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
на нього не тільки наїхали але і осідлали та поганяють, ішачком, куди їм потрібно.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel