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Встреча Путина с Зеленским: в Кремле сделали заявление

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимость возобновить обсуждение выполнения Минских договоренностей в рамках нормандского формата.

"После того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в нормандском формате", — сказал Песков, передает "Интерфакс".

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"Вместе с тем, чтобы встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели условия, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик. Эта тематика обсуждалась, но конкретных прикидок пока нет", — добавил он.

По словам Пескова, "все это требует дальнейшего прояснения".

Встреча Зеленского и Путина

Встреча Зеленского и Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" [Украина, Германия, Франция и Россия] по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
Место
Украина
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