Встреча Путина с Трампом: россиянка раскрыла цель главы Кремля

На возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в австрийской Вене, российский президент будет добиваться смягчения санкций против России.

"Австрия одна из тех, кто борется за смягчение санкций, поэтому, если чего и стоит ожидать от этого действия, это лишь нового захода на смягчение санкций", – сказала в комментарии OBOZREVATEL российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, у Путина есть в Австрии своя группа поддержки, и Россия будет делать ставку на раскол отношений между США и Европой.

"Как бы американцы давят санкциями, а они не на руку Европе, поэтому я думаю, что они будут пытаться расколоть союз Европы и Америки", – говорит Курносова.

Российская оппозиционерка поделилась своими опасениями относительно встречи двух президентов.

"Я бы не ожидала чего-то хорошего для нас, я бы скорее с опасением воспринимала эту встречу, как поиск еще одного пути Кремля для смягчения санкционного давления", – резюмировала она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп готов пригласить в США лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.