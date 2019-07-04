Встреча Путина с Папой: стало известно, чего ждать Украине

4 июля в Ватикане состоится уже третья встреча Папы Римского Франциска и президента России Владимира Путина.

О возможных последствиях встречи Путина с Папой для Украины в эфире ObozTV рассказал директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

"Это уже третья их встреча. Давайте вспомним, изменилось ли что-то от двух предыдущих (в декабре 2013-го и в июне 2015 года. – Ред.)? Ничего не изменилось. Мы прекрасно понимаем, что эта встреча больше необходима Путину для легитимизации себя. Он использует любую возможность встретиться с лидерами западного мира", – отметил чиновник.

Однако при этом, по мнению Юраша, не стоит забывать о "пророссийском лобби" в Ватикане.

"Еще с начала 60х годов между Ватиканом и российской церковью наметился очень специфический уровень сотрудничества и личные контакты между определенными деятелями. В частности, кардиналом Йоханнесом Виллебрандсом со стороны Ватикана и тогдашним руководителем отдела внешних связей московской патриархии, митрополитом Никодимом (Ротовым)", – рассказал он.

"И вот эта пророссийская ориентированность значительной части иерархов в Ватикане, куриальных кардиналов и других служителей, она дает о себе знать", – считает Юраш.

Он призвал внимательно прислушиваться к заявлениям, которые будут сделаны после встречи.

"Юрий Ушаков, помощник президента РФ, говорил о том, что собирается обсуждать гуманитарные проекты Римско-католической церкви на Донбассе. Если Ватикан это подтвердит… Фактически это означает, что Ватикан с лидером страны-оккупанта будет обсуждать свои проекты на территории, которая международным сообществом признается территорией Украины", – обратил внимание представитель Минкультуры.

Владимир Путин и Папа Франциск kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин выразил недовольство в связи с получением Украиной Томоса об автокефалии единой православной церкви.

Путин обвинил Киев в разобщении "братских народов", а также пожаловался, что священников Московского патриархата в Украине якобы "преследуют, отбирают у них храмы и монастыри".

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