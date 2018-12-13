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Встреча Путина и Трампа: в США пошли на решительный шаг из-за Украины

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Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным невозможна до тех пор, пока украинских моряков, захваченных в Черном море, не отпустят на свободу.

Категоричное заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Reuters. Своей речью он еще раз выразил поддержку Украине в связи с российской агрессией.

"Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы состояться, пока корабли и экипажи не будут освобождены", — сообщил Болтон журналистам в аналитическом центре в Вашингтоне.

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Джон Болтон

Джон Болтон

LiveJournal

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.​

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее влиятельные американцы призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа усилить давление на Россию из-за ее агрессии в Украине.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
Тег
Керченский пролив
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Vidok Arni
Vidok Arni
Президент в Україні буде той самий, так, що свинособаки не надійтесь, що прийде косата хвойдв і здасть вам Україну.. В США можливо буде і інший президент, але добре вам від цього не стане..
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Дмитрий Воронин
Дмитрий Воронин
Чуть не забыл, Ильченко Андрей пидор
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
На что Песков дипломатично сказал,что в пpинципе ВВП очень занят,хотя и мог бы согласиться на встpечу,но Тpамп такой импульсивный и необязательный,что может выкинуть все что угодно и не может отвечать за свои слова.Поэтому встpечаться как бы и не с кем..Вы хохлы можете себе пpедставить чтоб ваше гавно дежуpящщее возле паpаши чтоб подеpжаться за лапоть Тpампа,назвало его нулем,ничего не pешающем в этом миpе?
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