Встреча Путина и Трампа: в США пошли на решительный шаг из-за Украины

Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным невозможна до тех пор, пока украинских моряков, захваченных в Черном море, не отпустят на свободу.

Категоричное заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Reuters. Своей речью он еще раз выразил поддержку Украине в связи с российской агрессией.

"Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы состояться, пока корабли и экипажи не будут освобождены", — сообщил Болтон журналистам в аналитическом центре в Вашингтоне.

Джон Болтон LiveJournal

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.​

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее влиятельные американцы призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа усилить давление на Россию из-за ее агрессии в Украине.