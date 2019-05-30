Встреча Путина и Трампа: озвучен главный вопрос по Украине

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудят вопрос пленных украинских моряков на встрече в июне.
Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне. "В декабре прошлого года планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Она была отменена из-за того, что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и заключила моряков, переместив их на свою территорию. Встреча была отменена. Я думаю, это было правильно", – цитирует его "112 Украина".
Отмечается, что США настаивают на освобождении моряков.
Дональд Трамп и Владимир Путин
"Действия России не соответствуют международному праву, у них нет оснований в дальнейшем удерживать моряков", – сказал Волкер.
По его словам, этот вопрос остается на повестке дня отношений США и России и будет обсуждаться на запланированной на июнь встрече президентов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, трое моряков получили ранения. Позже они признали себя военнопленными.
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
27 мая Мосгорсуд рассмотрел последние восемь апелляционных жалоб и не удовлетворил их. Всех моряков оставили под стражей до 24 и 26 июля.
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