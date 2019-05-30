Встреча Путина и Трампа: озвучен главный вопрос по Украине

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудят вопрос пленных украинских моряков на встрече в июне.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне. "В декабре прошлого года планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Она была отменена из-за того, что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и заключила моряков, переместив их на свою территорию. Встреча была отменена. Я думаю, это было правильно", – цитирует его "112 Украина".

Отмечается, что США настаивают на освобождении моряков.

Дональд Трамп и Владимир Путин

"Действия России не соответствуют международному праву, у них нет оснований в дальнейшем удерживать моряков", – сказал Волкер.

По его словам, этот вопрос остается на повестке дня отношений США и России и будет обсуждаться на запланированной на июнь встрече президентов.

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