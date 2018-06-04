Встреча Путина и Ким Чен Ына: названа дата

Президент России Владимир Путин может провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в сентябре 2018 года во Владивостоке "на полях" Восточного экономического форума

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои дипломатические источники.

Как отмечается, рассматриваются различные даты и места такой встречи.

Источник отметил, что вариант переговоров на ВЭФе "возможен", а сейчас российская сторона ждет ответа на письмо Путина Ким Чен Ыну".

Позже на встрече с северокорейскими парламентариями первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что РФ действительно пригласила Ким Чен Ына и ждет его с официальным визитом в рамках проведения Восточного экономического форума в сентябре.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что официальное приглашение было передано в Пхеньян.

"В ходе контактов Лаврова с Ким Чен Ыном он передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию. И в ходе предложений фигурировал Восточный экономический форум. Но пока конкретики нет", - уточнил он, добавив, что ответа от Ына пока что Москва не получала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая в КНДР прибыла делегация американских чиновников для участия в переговорах по подготовке саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.