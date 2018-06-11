Встреча Ким Чен Ына с Трампом: появились новые подробности

Белый дом обнародовал список людей, которые будут присутствовать на исторической встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в расширенном формате от американской стороны.

"Президент Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном завтра утром в 9:00 (4:00 Киев. – Ред.). После первоначальных приветствий, президент Трамп и председатель Ким примут участие во встрече один на один, только с переводчиками, затем в расширенной двусторонней встрече и в деловом обеде", - сказано в заявлении, передает "Интерфакс".

Отмечается, что в расширенном составе встречи будут присутствовать государственный секретарь США Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

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Также, к обеду присоединятся пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, американский посол на Филиппинах Сун Ким и старший директор по вопросам Азии в Совете национальной безопасности США Мэтт Поттингер.

В конце саммита Трамп выступит перед журналистами. После мероприятия, вечером, президент США отправится домой.

"Дискуссии между Соединенными Штатами и Северной Кореей продолжаются и продвигаются - быстрее, чем ожидалось", - сообщили в Белом доме.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый раунд переговоров Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня. Оба лидера стран уже прибыли туда для подготовки к переговорам.