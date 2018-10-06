"Вспышки лютой ненависти": подруга Украины резко отреагировала на выпад России

Глава Литвы Даля Грибаускайте назвала реакцию МИД РФ на перезахоронение останков лидера антисоветских партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса "вспышками ненависти", направленными против демократической Литвы.

"Мы нашли останки человека, который вызывал у оккупантов больше всего ненависти. И это такая лютая ненависть против борца за свободу, против одного человека, она пришла к нам и сейчас", - передает слова Грибаускайте издание Delfi.

По ее словам, они и сейчас видят со стороны современной России вспышки ненависти, которые направлены против демократической Литвы.

"Мы видим вспышки этой ненависти даже в современной России, которая направлена на нас, на свободное, демократическое и независимое государство. Это еще раз доказывает, что даже один человек в истории может быть настолько важен, и может так много сделать. Это еще раз подтверждает, что мы хороним нашего героя, символ нашей свободы", - сказала Грибаускайте.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что у возглавляемых Раманаускасом-Ванагасом повстанцев "руки запятнаны кровью невинных людей". В российском дипломатическом ведомстве очень возмутились тем, что лидера "лесных братьев" перезахоронят в могиле, которая находится "в непосредственной близости от места захоронения более 5 тысяч советских солдат, погибших при освобождении Вильнюса от фашистских захватчиков".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Литвы Даля Грибаускайте ярко приструнила кремлевских пропагандистов на саммите НАТО в Брюсселе, которые пытались вытянуть из нее слова о том, что ее страна боится Россию