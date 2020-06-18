Вспышки коронавируса на рынках в Китае неразрывно связаны: ученые сделали открытие

Помещения, где продаются морепродукты, как на рынках в Ухане и Пекине, где случились вспышки коронавируса, обладают благоприятной средой для выживания этой инфекции, потому что там довольно холодно.

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Об этом заявил ведущий эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью, передают РИА Новости. По мнению китайских специалистов, их расследование на пекинском рынке "Синьфади" поможет выяснить причину возникновения пандемии COVID-19 в Ухане.

"Мы проанализировали заболевших по роду их деятельности и обнаружили, что больше всего заразились люди, которые покупали продукты водного промысла", – сказал он.

Помимо этого, специалисты выяснили, что у работников, которые контактировали с рыбой и морепродуктами, симптомы заражения коронавирусом появились раньше, чем у остальных.

"Мы взяли много проб из окружающей среды на рынке, с разных поверхностей, предметов. Проанализировав результаты проверки, установили, что самое грязное место – это зал с продуктами водного промысла, там было и мясо тоже", – пояснил эксперт.

Именно это, добавил он, заставило эпидемиологов связать вспышку на "Синьфади" с похожей на рынке морепродуктов в Ухане.

У Цзунью отметил, что то, почему в такой среде возникает центр распространения инфекции, эпидемиологам еще предстоит выяснить.

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