Вспышка коронавируса в Италии достигла пика: медики заявили о позитивном сигнале

Юрий Сергиенко Мир 01:34, 11.04.2020 Обновлено: 07:07, 11.04.2020

Кривая вспышки коронавируса в Италии достигла пика и начала опускаться, но расслабляться пока рано.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Необходимо думать о втором этапе и сдерживать распространение инфекции, заявил глава Высшего медицинского института страны Сильвио Брусаферро на пресс-конференции 10 апреля, передает La Repubblica.

"Кривая достигла пика и начала спускаться. Это результат, которого мы должны добиваться изо дня в день. Если это подтвердится, то нам нужно начать думать о втором этапе и сдерживать распространение этого заболевания", – отметил он.

По словам Брузаферро, эти данные показывают эффективность принятых в стране ограничительных мер, которые необходимо сохранить для поддержания положительной тенденции.

Также отмечается, что средний возраст жертв коронавируса в Италии составил около 80 лет. В основном это мужчины с множественными патологиями.

По данным онлайн-счетчика worldometers.info, в Италии заболели 147 577 (+3 951 за сутки) человек, из которых вылечились 30 455. Скончались 18,849 (+570).

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что страна вернется к прежней жизни только после того, как появится вакцина от коронавируса.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Господин Зеленский, где вы взяли этих олигофренов?!

Воздух от пожаров в Чернобыле идет на Киев: NASA опубликовало фото из космоса

"Мы устали, но не сломались": Зеленский обратился к украинцам

"У них было две задачи": Черновол рассказала об обысках ГБР

"Без совести, без Родины": Усика призвали лишить гражданства