Вспышка коронавируса в Италии достигла пика: медики заявили о позитивном сигнале

Кривая вспышки коронавируса в Италии достигла пика и начала опускаться, но расслабляться пока рано.

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Необходимо думать о втором этапе и сдерживать распространение инфекции, заявил глава Высшего медицинского института страны Сильвио Брусаферро на пресс-конференции 10 апреля, передает La Repubblica.

"Кривая достигла пика и начала спускаться. Это результат, которого мы должны добиваться изо дня в день. Если это подтвердится, то нам нужно начать думать о втором этапе и сдерживать распространение этого заболевания", – отметил он.

По словам Брузаферро, эти данные показывают эффективность принятых в стране ограничительных мер, которые необходимо сохранить для поддержания положительной тенденции.

Также отмечается, что средний возраст жертв коронавируса в Италии составил около 80 лет. В основном это мужчины с множественными патологиями.

По данным онлайн-счетчика worldometers.info, в Италии заболели 147 577 (+3 951 за сутки) человек, из которых вылечились 30 455. Скончались 18,849 (+570).

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что страна вернется к прежней жизни только после того, как появится вакцина от коронавируса.

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