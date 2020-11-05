Вспышка COVID-19 в мире: украинская разведка рассказала, как страны борются с распространением

Ряд стран мира ввели ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины. Отмечается, что одни из них ужесточили карантин, другие – ограничились более мягкими мерами.

В стране вступили в силу новые правила для лиц, которые возвращаются из зон риска. Они должны проходить самоизоляцию, но не 14, а 10 дней.

В Берлине выделил 4,5 миллиона евро на модернизацию вентиляции школ. Всего было закуплено 1,2 тысячи систем для очистки воздуха.

В Дюссельдорфе в то же время введен масочный режим во всем городе. Исключения составляют только парки, леса и кладбища. Также не обязаны носить маски велосипедисты и мотоциклисты.

Кроме того, 27 ноября в парламенте рассмотрят вопрос закрепления в законе ограничения граждан и бизнеса. Речь идет о ношении масок, ограничении контактов, социальной дистанции.

В Ливерпуле с 6 ноября вооруженные силы привлекут к массовому тестированию зарегистрированных жителей и тех, кто официально трудоустроен.

Такой шаг должен помочь установить бессимптомных инфицированных, чтобы заставить их самоизолироваться.

В стране введены общенациональные ограничения, но кроме этого власти некоторых кантонов продлевает более жесткие меры.

В частности, в кантоне Во с 4 по 30 ноября приостановлена работа всех государственных учреждения, кафе, ресторанов, баров (кроме заведений питания в гостиницах), музеев, бассейнов, кинотеатров, театров, фитнес-клубов и тренажерных залов.

В провинции Онтарио представлена новая система для введения или отмены карантинных ограничений. Теперь будет четко определено, в каких случаях и каким регионам будут присваивать одну из пяти карантинных зон.

"Зеленая" – не более 10 случаев на 100 000 человек в течение недели, положительных тестов – менее 1%;

"Желтая" – от 10 до 40 случаев на 100 000 человек в течение недели, положительных тестов – от 1 до 2,5%;

"Оранжевая" – от 40 до 99 случаев на 100 000 человек в течение недели, положительных тестов – от 2,5 до 9,9%;

"Красная" – 100 новых случаев на 100 000 человек в течение недели, процент положительных тестов – более 10%.

"Серая" зона вводится, если тенденция к ухудшению сохраняется даже после принятия ограничительных мер. Это предполагает закрытие предприятий и объявления в регионе чрезвычайного положения.

Штат Дуранго переведен из оранжевой на красную зону, которая предусматривает возобновление эпидемических ограничений и запретов. В частности, разрешения на работу будут выдавать только тем, кто работает в основных или критически важных сферах жизнедеятельности.

Это уже второй из 32 штатов, который ввел соответствующие меры.

В Мехико обновлен локальный карантин. Некоторым районам столицы будет уделено особое внимание. В частности, там работает 101 передвижная лаборатория, в котором можно бесплатно сделать ПРЦ-тест.

В стране после 22:00 запрещено работать кафе, ресторанам, парикмахерским, театрам и другим сферам услуг.

Жителям Стамбула рекомендовано не покидать город.

Власти рассматривают решение относительно нового учебного года. Он был запланирован на середину октября. Министерство здравоохранения разработало отдельные инструкции и указания для министерства образования, после выполнения которых вопрос начала нового учебного года будет обсуждать Высший комитет национальной охраны труда.

Также граждан призвали тех, кто переболел коронавирусом, сдать плазму крови через 28 дней, чтобы помочь тяжелым больным.

Минздрав страны рекомендовал гражданам при появлении первых симптомов инцирования обращаться в специальный колл-центр или к участковому врачу. В случае положительных анализов, больной и проживающие с ним лица должны изолироваться.

Пациентам, которые лечатся дома, предоставляется специальный витаминный комплекс (C и D, цинк, селен, магний и парацетамол), которые доставляют к месту проживания. Также участковые врачи дважды в день звонят им, чтобы узнать о состоянии.

Лица, при въезде в страну, обязаны предоставить результаты негативного теста на коронавирус. В таком случае им выдается сертификат, который освобождает от самоизоляции.

Если такого нет, его нужно сделать в аэропорту или на КПП и обязательно самоизолироваться до получения результата (около суток).

С 5 ноября в Тбилиси закрыли все детские сады. Ограничения будут действовать пока эпидемическая ситуация не улучшится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения предлагает Кабмину усилить карантин в Украине.