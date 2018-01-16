"Вы там держитесь": в Украине оценили слухи о смещении Медведева

Слухи о том, что глава администрации президента РФ Антон Вайно может сменить Дмитрия Медведева на посту премьер-министра после выборов главы российского государства, не лишены оснований, учитывая скандалы и неприятности, которые его преследуют.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт-международник Валерий Кравченко.

"Такие слухи о смене в кресле премьер-министра России ходят давно. Медведев имеет достаточно высокий рейтинг доверия у населения, но он меньше за рейтинги Путина. Так получилось, что Медведев часто попадал в разные смешные сцены, неприятности. Вспомните Крым и "вы там держитесь". То есть, его персона и его личность воспринимается россиянами немного несерьезно", - отметил эксперт.

По его словам, на политику Москвы в отношении Киева это никак не повлияет, поскольку в России это скорее номинальная должность.

"Поэтому такая техническая замена может планироваться политтехнологами в Кремле. Но мы не должны переоценивать его должность. По большому счету Украине все равно, кто будет занимать должность премьер-министра РФ. Вся полнота власти в этой стране контролируется не кабинетом министров, а силовыми структурами и Путиным", - подчеркнул Кравченко.

Отметим, что в октябре 2017 года о скорой смене Медведева писал журнал Bloomberg Businessweek. Тогда вероятными преемниками нынешнего премьера РФ называли главу Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Как сообщал "Обозреватель", 12 августа 2016 года президент России Владимир Путин отправил в отставку главу своей администрации Сергея Иванова, назначив на его место Антона Вайно.