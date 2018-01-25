Началась политика "ускорения". Так я понимаю выступления членов правительства на гайдаровском форуме. Напоминаю, что в 80-е годы политика ускорения начиналась дважды. Первый раз при Андропове, который видел главный ресурс в повышении дисциплины и увеличении производительности труда в физиократическом смысле этого слова. Трудно сказать, какие шаги предпринял бы Андропов далее (говорят, он очень серьезно думал об этом), но жизнь его оказалась недолгой. Далее был короткий черненковский застой, затем пришел Горбачев и возобновил идею "ускорения". Поначалу он пошел примерно по андроповскому пути, начал антиалкогольную кампанию, затем главный резерв стал видеть в ускорении научно-технического прогресса.

Помню разговоры в коридорах ЦЭМИ: технический прогресс - хорошая тема, никого не затрагивает. После ускорения, как известно, началась перестройка. Вот и сейчас явственно начинается ускорение. Еще совсем недавно основной ресурс виделся в научно-техническом прогрессе, т.е. в цифровой экономике. Может быть, отчасти и правильно. В этой области есть даже реальные успехи. Во всяком случае тезис "научно-технический прогресс посредством цифровых технологий" звучит конкретнее, чем просто "научно-технический прогресс" от Горбачева. Но тренд быстро поменялся. Теперь на первый план выдвинулась налоговая (фискальная) и бюджетная политика. Вот с этого момента надо подробнее. Похоже, что и во власти, и в экспертной среде возобладала точка зрения, что надо увеличивать фискальный прессинг на население и на бизнес. И это уже реально делается. Регионы учуяли тренд и тоже включились (возможностей у них для этого много). Цифровые технологии стали рассматриваться, как средство выжимания денег.

Эпиграфом можно взять слова Петра 1 - "денег возможно больше собирать". Один только Титов выступил с противоположным мнением, что налоги (фискальное бремя) надо сокращать. Пожалуй, об этом говорит и Грудинин, но не очень внятно. Любая точка зрения базируется на неких посылках. В этих посылках всегда есть константы и переменные величины. Изменение констант радикально меняет все логическое построение. К примеру, Эйнштейн принял за константу скорость света и получил принципиально новую физику. Вот и я хотел бы поменять константы в российской экономической политики. Друзья, повышать фискальную нагрузку нельзя. Это константа. Не играйте с огнем. Сокращайте расходы. В первую очередь на оборону. Я уже писал: не обвальным путем, а путем конверсии. Вспомните Горбачева, он далеко не во всем был неправ. Его тезис: ограничить расходы на оборону разумной достаточностью. То же самое предлагал Кудрин. Какое-то время ему позволяли об этом говорить, но сейчас заткнули рот.

Есть три главных направления бюджетных расходов: оборона, инфраструктура и социалка. Я бы отдал приоритет инфраструктуре, только со скромным пожеланием не реализовывать политические мегапроекты. Оборонные программы, как предлагал Кудрин, растянуть во времени. Абсолютно здравое предложение. Труднее всего писать о социалке. Медицина и образование, особенно медицина - закрытые отрасли, плохо доступные для внешнего аудита. Имею в виду не финансовый, а содержательный аудит. Врачи - это своего рода каста, обладающая уникальными знаниями. Неважно, что медицинские учебники общедоступны. Не-врач никогда не отличит обоснованных предложений от лоббирования и даже химер. Причем, врачебное лоббирование бывает и искренним. С образованием проще только на первый взгляд. Там свои концептуальные проблемы, о них надо писать отдельно. Боюсь, что там ситуация еще хуже. Увлекшись какой-то идеей, можно бессмысленно потратить огромные деньги и сильно навредить людям и всей стране. Скажу честно: мне страшно писать такое, но я против быстрого наращивания финансирования в эти сферы. Особенно в образование. Здесь многое надо очень серьезно продумать. Нужны люди, хорошо разбирающиеся в проблемах этих отраслей и одновременно не являющиеся врачами и преподавателями. Не знаю, где взять таких людей.

Но при всем уважении к Кудрину вынужден написать: вложения в медицину и образование - это не вложения в человеческий капитал. Это отчасти гуманитарная мера, отчасти неэффективное вложение средств, а иногда и просто вредительство. "Сделать так, чтобы человек в 60 лет чувствовал себя, как в 50" - это химера. То есть это, наверное, возможно, но, во-первых, это зависит не только от медицины. Важно качество жизни, особенно качество питания. О возможностях медицины внести свой вклад надо говорить отдельно. Эти возможности есть, наверное, немалые, но "большой скачок" в российских условиях невозможен. Я, во всяком случае, в это не верю. Будут фиктивные мероприятия типа фиктивных диспансеризаций. Итак, вывод: увеличение финансового прессинга вызовет сильное недовольство населения и бизнеса, увеличат число социальных конфликтов, усилят влиятельность популистских идеологий, а потрачены будут неизвестно куда. "Ускорение", основанное на увеличении финансового прессинга, - опасная идея. Надо бы осторожнее.

P.S. Чтобы два раза не вставать. Ускорение - это не только финансовый прессинг. Это, скажем так, реалистичная часть этой политики. Опасная, но реалистичная. Но судя по тому, что говорят и пишут, ускорение - это еще и шквал хаотичных изменений в налоговой политике и законодательстве. "Некогда думать, трясти надо", страну спасать. А как иначе, если и власть, и население требуют изменений? Ответ один: для начала прекратить истерику. Вспоминаю слова Яременко с ностальгией по 60-м и даже 70-м годам: "Тогда чиновник еще не осатанел". Друзья, осторожнее.