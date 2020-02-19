Всплыло обещание Трампа помиловать Ассанджа из-за России: Белый дом назвал это "чушью"

В американских СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предлагал помилование основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в обмен на его заявление о непричастности России к взлому серверов Демократической партии. В Белом доме назвали это "полной чушью".

С заявлением о предложении Трампа выступил адвокат Ассанжа Эдвард Фитцжеральд, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на The Guardian. Основателю Wikileaks его якобы доставил конгрессмен-республиканец Дейном Рорабахером в 2017 году, когда Ассанж еще находился в посольстве Эквадора в Лондоне.

"Мистер Рорабахер собирался встретиться с мистером Ассанжем и сказать, согласно инструкции президента, что ему предлагают помилование или какой-нибудь иной выход, если мистер Ассанж скажет, что Россия не имеет никакого отношения к утечкам из Национального комитета Демократической партии", – заявил адвокат, обращаясь к магистральному суду лондонского округа Вестминстер, который занимается делом об экстрадиции Ассанжа в США.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем назвала слова Фитцжеральда "полной чушью", которую распространяют демократы.

"Президент едва знает Дейна Рорабахера, за исключением того, что он бывший конгрессмен. Он никогда не разговаривал с ним по этому поводу", – цитирует Гришем CBS News.

Напомним, в Демократической партии считают, что взлом серверов ее Национального комитета существенно повлиял на ход выборов президента в 2016 году. Американские спецслужбы полагают, что к взлому причастна Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ассанжа задержали в апреле 2019 года в посольстве Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. В США его обвиняют в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров.

Ему грозит наказание по 18 пунктам обвинения. Если его признают виновным, то могут приговорить к 175 лет тюрьмы. Слушания по экстрадиции Ассанжа в США должны начаться в феврале 2020 года в Верховном суде Великобритании.

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