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Вслед за Украиной: еще одна церковь в Европе захотела автокефалию

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Власти Черногории будут добиваться восстановления автокефальной Черногорской православной церкви.

Об этом в интервью телепрограмме "Живая правда" заявил президент Черногории Мило Джуканович, уточнив, что Сербская православная церковь подрывает независимость страны, передает RTCG.

"Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, государство будет заниматься этим и нести за это ответственность", – отметил Джуканович.

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Сербская православная церковь является господствующей в Черногории. Она имеет 6 место в диптихе автокефальных поместных церквей Константинопольского патриархата и 7 – в диптихе РПЦ.

Мило Джуканович

Мило Джуканович

RTCG

В свою очередь, Черногорская православная церковь не имеет канонического признания. Она провозгласила себя автокефальной в 1993 году, и находилась в евхаристическом общении с Украинской православной церковью Киевского патриархата. Долгие годы она боролась за международное признание.

Черногорская православная церковь

Черногорская православная церковь

wikipedia

Напомним, что Сербская православная церковь не признала каноничность Православной церкви Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви, а также объявил о снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 декабря на объединительном Собореобъявили о создании единой Православной церкви Украины и избрали митрополита Епифания ее главой.

Место
Черногория
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Константинов Villi
Константинов Villi
Скрепанутые, а ведь ваша как бы церковь рпц - самоорганизованная секта. Сигаретный барон кирилл типа главный шаман там. Значит, и бог у вас - Макарка. Разве нет?))))
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Там вообще помойная ситуация.. Ваша секта бандеры ищет кого то?))) порошенко обычно в туалете ищет, рюмку.
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минин евген
минин евген
Михайлов Александр, помойная ситуация как раз в сербии. из-за доужбы с кацапской педерацией и кирюшей педерастом, между прочим!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Принцип ДОМИНО сработал. Постепенно "русскому православию" от КГБ/ФСБ придет конец.Троли, можете порассуждать о желании казачьей православной церкви отделиться от РПЦ - вот уж кто пострадал от большевиков по настоящему. Уничтожали их семьи под корень как во времена гражданской войны, так и после окончания ВОВ. А с Черногорской православной церковью вселенский патриарх Варфоломей разберется без вас. Тем более, что он в ваших советах не нуждается и ваши богохульные высеры не читает...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Gordon Yury,Что значит русскому провославию конец? Будешь теперь турецким православным?)))
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