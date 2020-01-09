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9 января • обновлено в 22:43
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Вслед за Трюдо: премьер Британии заявил о доказательствах удара Ирана по самолету МАУ

1.1т
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

Он выпустил заявление, которое опубликовала в Twitter журналистка Дебора Хейнс.

"Есть доказательства того, что украинский рейс был сбит ракетой сил Ирана. Это могло быть непреднамеренно. Мы работаем с Канадой и другими партнерами для полного и прозрачного расследования", – подчеркнул глава правительства.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
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