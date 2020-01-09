Вслед за Трюдо: премьер Британии заявил о доказательствах удара Ирана по самолету МАУ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

Он выпустил заявление, которое опубликовала в Twitter журналистка Дебора Хейнс.

"Есть доказательства того, что украинский рейс был сбит ракетой сил Ирана. Это могло быть непреднамеренно. Мы работаем с Канадой и другими партнерами для полного и прозрачного расследования", – подчеркнул глава правительства.

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Here is full statement from Britain’s PM @BorisJohnson on #Flight752. He says there needs to be a “full, transparent investigation” pic.twitter.com/5Lb3T09Ox8 — Deborah Haynes (@haynesdeborah) January 9, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Несколько американских СМИ, а именно CBSnews, CNN, Newsweek, написали, что спецслужбы зафиксировали запуск 2 ракет и сигнал падающего самолета.

Косвенно эту информацию подтвердил и президент США Дональд Трамп.

С громким заявлением выступил также премьер-министр Канады Джастин Трюдо: у него есть данные разведки об ударе Ирана.

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