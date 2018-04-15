Вслед за Telegram: в России задумали отключиться от мирового интернета

Рунет хотят отключить от глобальной сети Интернет в случае ЧП.

Под ЧП понимаются как военные действия, так и масштабные волнения внутри страны. Эта мера, по мнению властей, может стать необходимой, так как Рунет уязвим, сообщает НТВ.

Отмечается, что в июле в России прошли учения, установившие степень устойчивости работы Интернета на территории России. О результатах будет сообщено Совету безопасности, заседание которого пройдет в понедельник. В заседании также примет участие президент страны Владимир Путин.

При этом представители российских операторов связи и интернет-компаний особо подчеркнули, что речь о полном отключении РФ от сети не идет.

Помимо отключения, власти готовят еще одну меру - передачу государству прав администрирования доменов. Сейчас эту функцию выполняет общественная организация - Координационный центр национального домена сети Интернет. Администрирование может перейти к Федеральному агентству связи - Россвязи, подчиненной Минкомсвязи, пишут "Ведомости".

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