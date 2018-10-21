МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Посмешище!'' Еще одна страна пошла против России

96.2тЧитать материал на украинском

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) с Россией.

Как сообщает The Guardian, в Британии согласны с четким сигналом Вашингтона об уважении документа. Уильямсон также обвинил Россию в том, что она поставила под угрозу договор о промежуточных ядерных вооружениях (INF), который был согласован США и Советским Союзом в 1987 году.

"Нашим близким и долговременным союзником являются США, и поэтому мы решительно поддерживаем Соединенные Штаты в донесении четкого сигнала России, что ей нужно уважать обязательства по договору, который она подписала", - сказал Уильямсон, добавив, что Москва сделала договор "посмешищем".

Новости
США подготовили новый ''ракетный'' сюрприз для России: что известно

"Мы, конечно, хотим, чтобы этот договор продолжал существование, но для этого требуется, чтобы обе стороны были привержены ему, и на данный момент у вас есть одна сторона, которая игнорирует его", - сказал Уильямсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября стало известно, что США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что Москва не выполняет требований.

В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений. На этом агрессивные ответы со стороны российских чиновников не закончились. В Совфеде РФ пригрозили уничтожением всего мира, если наступит ядерная война, в которой США потеряют все.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
27
33
Смешно
103
Интересно
40
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Казус состоит в том, что рашка никогда не соблюдала подписанных ее договоров. Поэтому с ней вообще нет смысла договариваться о чем-то. Тем не менее, Трамп собирается заключить новый договор, где вместо подписи Рейгана будет стоять уже его подпись и тешить его раздутое самолюбие. Вот и все, что нужно трампу. Такой же фокус он провернул, перезаключив договор с Мексикой и Канадой.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Что с роССией не так! Они действительно готовятся в рай! А подписаны ею договора не стоят той бумаги на которой стоит ихняя подпись. Тяжёлый случай!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
9
1
Illiashenko Oleksandr
Illiashenko Oleksandr
Выйти из договора анонсировали США, а всех собак вешают на Россию. Но это не впервой - достаточно вспомнить отравление Скрипалей (законспирированных, чтобы никто не спросил и ПРАВДУ не узнал).
Показать комментарий полностью
Ответить
4
9

Наши блоги