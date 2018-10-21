''Посмешище!'' Еще одна страна пошла против России

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) с Россией.

Как сообщает The Guardian, в Британии согласны с четким сигналом Вашингтона об уважении документа. Уильямсон также обвинил Россию в том, что она поставила под угрозу договор о промежуточных ядерных вооружениях (INF), который был согласован США и Советским Союзом в 1987 году.

"Нашим близким и долговременным союзником являются США, и поэтому мы решительно поддерживаем Соединенные Штаты в донесении четкого сигнала России, что ей нужно уважать обязательства по договору, который она подписала", - сказал Уильямсон, добавив, что Москва сделала договор "посмешищем".

"Мы, конечно, хотим, чтобы этот договор продолжал существование, но для этого требуется, чтобы обе стороны были привержены ему, и на данный момент у вас есть одна сторона, которая игнорирует его", - сказал Уильямсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября стало известно, что США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что Москва не выполняет требований.

В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений. На этом агрессивные ответы со стороны российских чиновников не закончились. В Совфеде РФ пригрозили уничтожением всего мира, если наступит ядерная война, в которой США потеряют все.