Вслед за Пореченковым и Охлобыстиным: еще один скандальный россиянин поддержал Зеленского

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Владимир Зеленский импонирует ему как кандидат в президенты Украины.

Более того, депутат нелегитимной Госдумы даже согласился признать легитимность выборов, если на них победит шоумен. Свою позицию лидер ЛДПР озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Никто в России не желает победы Порошенко! Забудьте это слово! Ни о какой победе Порошенко даже и говорить не надо! Но если там остается Зеленский... Ну, имя его мне нравится, я тоже Владимир, и Ленин был Владимир, и в Кремле сидит Владимир. Карта великолепная!" — сказал он.

Владимир Зеленский

После этого украинский общественный деятель Вадим Трюхан уточнил у Жириновского, готов ли он признать итоги выборов в Украине, если на них выиграет Зеленский. Российский политик утвердительно ответил на этот вопрос.

"Да! Зеленский! Главное, чтобы никакого Порошенко! Только один Зеленский — молодой, честный, чистый, энергичный. И он уже нарисовал карту! Я мечтаю, чтобы Украина была такой!" — сказал Жириновский, комментируя фрагмент сериала "Слуга народа", где Украина якобы раздробилась по областям по типу террористических "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее скандально известные российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали провокационное видео, которым поддержали шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь Зеленский назвал "идиотами" Охлобыстина и Пореченкова за их выходку. Он отметил, что не понял, зачем они такое сделали.

Пореченков обиделся на слова украинца и охарактеризовал его как "унылого".

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