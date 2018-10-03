Вслед за Пентагоном: Трампа пытались отравить токсичным ядом

Вслед за Пентагоном, куда накануне доставили несколько посылок с рицином, неизвестные отравители отправили конверт с ядом в Белый дом.

"Письмо было адресовано президенту США Дональду Трампу", - пишет американское издание The Washington Post.

Однако еще на пути к адресату на почте конверт отметили как подозрительный, поэтому резиденция президента США его не получила.

По предварительной информации источников, этот случай связан с инцидентом в Пентагоне: конверт также содержал ядовитый рицин, злоумышленник хотел, чтобы его распечатал именно Дональд Трамп.

Рицин - токсичное вещество растительного происхождения, смертельно опасное для человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, посылки в Пентагон были адресованы лично министру обороны Джеймсу Мэттису и высшему офицеру ВМС, адмиралу Джону Ричардсону.