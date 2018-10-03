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Вслед за Пентагоном: Трампа пытались отравить токсичным ядом

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Вслед за Пентагоном, куда накануне доставили несколько посылок с рицином, неизвестные отравители отправили конверт с ядом в Белый дом.

"Письмо было адресовано президенту США Дональду Трампу", - пишет американское издание The Washington Post.

Однако еще на пути к адресату на почте конверт отметили как подозрительный, поэтому резиденция президента США его не получила.

Вслед за Пентагоном: Трампа пытались отравить токсичным ядом

По предварительной информации источников, этот случай связан с инцидентом в Пентагоне: конверт также содержал ядовитый рицин, злоумышленник хотел, чтобы его распечатал именно Дональд Трамп.

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Рицин - токсичное вещество растительного происхождения, смертельно опасное для человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, посылки в Пентагон были адресованы лично министру обороны Джеймсу Мэттису и высшему офицеру ВМС, адмиралу Джону Ричардсону.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Serkov Paha
Serkov Paha
Мокши - хватит жрать мухоморы! Изгои вернитесь в реальность...
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Serkov Paha, не мокши, а ватожопые или ватоправославные)
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Лукин Андрей
Лукин Андрей
ндя.....токсичны яд.....это сурово.....
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