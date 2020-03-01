Вслед за Папой Римским коронавирус приписали Лукашенко: в сети истерия

Состояние здоровья президента Беларуси Александра Лукашенко заставило многих взволнованно предположить, что глава государства мог заболеть коронавирусом COVID-2019.

Соответствующую информацию начали распространять преимущественно в местных соцсетях. При этом там ссылаются на якобы достоверные данные источников во власти.

По их словам, белорусский лидер постоянно кашляет. Отмечается, что его организм ослаблен, из-за чего он может легко подхватить смертельный китайский вирус, вспышку которого уже зафиксировали в стране.

Лукашенко приписали коронавирус

"Источники в белорусских правительственных кругах отметили постоянные покашливания президента Александра Лукашенко. Не дай Бог, конечно, COVID-2019 на ослабленный организм", – сообщает Telegram-канал "СМИ_ли".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в сети появилась информация, что президент Беларуси Александр Лукашенко якобы болен. Проблемы с его здоровьем, по некоторым данным, связаны с сердцем.

Также в СМИ распространили фейк о том, что Папа Римский Франциск и двое его помощников якобы заболели новым китайским коронавирусом.

Позже Папа Римский Франциск прервал молчание о своем заболевании и рассказал, что простудился.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!