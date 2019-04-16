Вслед за Нотр-Дам: в Израиле вспыхнул пожар на Храмовой горе

В понедельник, 15 апреля, вечером на охранном пункте на Храмовой горе в Иерусалиме (Израиль) вспыхнул пожар.

Сотрудники службы пожарной охраны оперативно нейтрализовали очаг возгорания, сообщает NEWSru.co.il. В результате инцидента никто не пострадал.

На данный момент причина возгорания неизвестна. Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.

Скриншот с видео

Храмовая гора – обнесенная высокими стенами прямоугольная площадь, находящаяся с восточной стороны Старого города Иерусалима. Длина с севера на юг около 480 метров, с запада на восток около 300 метров. Высота — 774 метра над уровнем моря. Наиболее священное место для иудаизма и третье по святости для ислама. На территории Храмовой горы находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский Храм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 15 апреля, в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который смогли потушить только спустя 9 часов.

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