Вслед за извержением вулкана: на Гватемалу обрушилось еще одно стихийное бедствие

На Гватемалу после извержения вулкана Фуэго обрушилось новое бедствие в виде землетрясения в 5,2 баллов.

Сейсмологи зафиксировали активность на тихоокеанском побережье, передает РИА "Новости" со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 105 километрах юго-западнее города Чамперико, их очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений об угрозе возникновения цунами не поступало.

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По данным сейсмологов, возможны дополнительные трещины на земле и извержения лавы в зоне активности вулкана.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за извержения вулкана на Гватемале свыше трех тысяч человек было эвакуировано, а также погибли минимум 40 человек.