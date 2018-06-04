Вслед за извержением вулкана: на Гватемалу обрушилось еще одно стихийное бедствие

На Гватемалу после извержения вулкана Фуэго обрушилось новое бедствие в виде землетрясения в 5,2 баллов.
Сейсмологи зафиксировали активность на тихоокеанском побережье, передает РИА "Новости" со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 105 километрах юго-западнее города Чамперико, их очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений об угрозе возникновения цунами не поступало.
По данным сейсмологов, возможны дополнительные трещины на земле и извержения лавы в зоне активности вулкана.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за извержения вулкана на Гватемале свыше трех тысяч человек было эвакуировано, а также погибли минимум 40 человек.