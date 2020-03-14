Вслед за Италией еще одна страна ЕС закрывается на карантин: свежая сводка по коронавирусу

Испания намерена вслед за Италией объявить о закрытии на карантин всей территории страны из-за распространения коронавируса.

Как передает АР, испанское правительство хочет ввести ограничительные меры сроком на 14 дней, начиная с 8 утра понедельника, 15 марта.

Гражданам и жителям страны позволят выходить из дому за покупками продуктов питания и лекарств. Также будет разрешено ходить на работу, в больницы и банки, а совершать поездки позволят лишь в случае крайней необходимости.

Все учебные заведения, кафе, бары, рестораны и гостиницы закроют, а также непродуктовые магазины.

Всего в Испании заболели коронавирусом более 5700 человек (второе место в Европе после Италии), половина из них в столице Мадриде. За последние сутки число заболевших выросло на 1500 человек. Летальных исходов зафиксировано 136.

Коронавирус. Иллюстрация pixabay.com

Во всем мире состоянием на вечер 14 марта коронавирусом заболели почти 150 тысяч человек, из которых более 5600 скончались. Победить болезнь пока что удалось 72 тысячам.

Лидером по числу инфицированных остается Китай, после которого идут Италия, Иран и Южная Корея. Испания находится на пятом месте.

В Украине было зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом, от которого в Житомирской области скончалась 71-летняя пенсионерка. Еще двое мужчин находятся на лечении в Черновицкой области, где уже официально объявили чрезвычайное положение.

При этом официальные показатели соседних для Украины стран куда серьезнее: в России – 47, Беларуси – 27, Польше – 84 (2 смерти), Словакии – 32, Венгрии – 25, Румынии – 102, Молдове – 6.

Жуткая статистика также прослеживается в "сильнейших" странах Европы: в Британии из 1140 пациентов 21 скончался, во Франции из 3661 умерли 79 человек, в Германии из 4174 инфицированных зафиксировано 8 смертей.

Так, британцы, как и жители других европейских стран, обеспокоились скоростью распространения инфекции и вышли на большие закупки. В некоторых супермаркетах полностью "обчистили" все полки с продуктами и товарами первой необходимости.

В Британии готовятся к карантину dailymail.co.uk

В Британии готовятся к карантину dailymail.co.uk

В Британии готовятся к карантину dailymail.co.uk

В Италии заболели уже более 17600 человек, из них 1266 скончались, а 1439 победили вирус. За минувшие сутки почти еще 3500 человек заболели и 175 умерли.

Американские эксперты сообщили, что в США уже более 2 тысяч заболевших. Из них скончались 50 человек. При этом в стране заявили, что пока что "не достигли пика" вспышки.

Также 14 марта стало известно о решении Турции закрыть до 17 апреля въезд гражданам стран с самой негативной статистикой. Украины в этом перечне нет, однако украинцам запрещено посещать Израиль, который недавно ввел запрет для всех туристов без исключения.

В субботу также а закрытии границы объявила Латвия. В Норвегии также решили закрыть все аэропорты в стране с утра понедельника, 16 марта.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы из-за коронавируса учатся жизни в новом формате – когда на работе переводят на удаленку, а развлечения и тренировки переходят в режим онлайн.

Накануне президент Владимир Зеленский выступил с большим обращением к украинцам, рассказав о том, как государство готовится бороться со смертельной болезнью.

В частности, было принято решение о закрытии границ для иностранцев и эвакуации граждан из стран Европы, где динамика заболеваний уже обошла показатели Китая.

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