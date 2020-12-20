Вслед за Британией мутацию коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии

Мирослав Семенюк Мир 14:57, 20.12.2020 Обновлено: 15:11, 20.12.2020

Мутировавший вариант коронавируса, который был выявлен в Великобритании еще в сентябре, распространяется по всему миру.

Как сообщила в интервью ВВС эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, такая же мутация обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.

"Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой", – отметила она.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.

Предварительный анализ показал, что эта мутация распространяется быстрее до сих пор известных штаммов.

На экстренной пресс-конференции 19 декабря британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о том, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

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