Вслед за BBC: Reuters удалило скандальную статью о встрече Порошенко с Трампом

Международное агентство новостей Reuters удалило скандальный материал о том, что украинский президент Петр Порошенко якобы тайно заплатил за встречу с лидером США Дональдом Трампом.

Соответствующее уведомление появилось на сайте агенства. Напомним, изначально статья была опубликована BBC.

"Материал от 23 мая 2018 года под названием "Украина заплатила адвокату Трампа Коэну, чтобы организовать переговоры в Белом доме BBC", удален после уведомления со стороны BBC о том, что ее сообщение было некорректным", – сказано в сообщении.

Порошенко и Трамп

Отметим, телерадиокомпания BBC извинилась перед Порошенко и согласилась выплатить ему возмещение ущерба, нанесенного публикацией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВВС распространила информацию о том, что Порошенко платил за встречу с Трампом. Личный адвокат президента США Майкл Коэн дал опровержение этой информации.

В ответ Порошенко подал иск на британскую телерадиокомпанию ВВС за клевету.

8 февраля Высокий суд Лондона постановил, что материал BBC является однобоким и запретил обжаловать решение.

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