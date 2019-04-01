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Вслед за BBC: Reuters удалило скандальную статью о встрече Порошенко с Трампом

1.6тЧитать материал на украинском

Международное агентство новостей Reuters удалило скандальный материал о том, что украинский президент Петр Порошенко якобы тайно заплатил за встречу с лидером США Дональдом Трампом.

Соответствующее уведомление появилось на сайте агенства. Напомним, изначально статья была опубликована BBC.

"Материал от 23 мая 2018 года под названием "Украина заплатила адвокату Трампа Коэну, чтобы организовать переговоры в Белом доме BBC", удален после уведомления со стороны BBC о том, что ее сообщение было некорректным", – сказано в сообщении.

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Порошенко и Трамп

Отметим, телерадиокомпания BBC извинилась перед Порошенко и согласилась выплатить ему возмещение ущерба, нанесенного публикацией.

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Персоны
Петр ПорошенкоДональд Трамп
Место
США
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