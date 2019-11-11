Сегодня стало понятно, почему президент США Дональд Трамп так быстро сошелся с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Это пояснение выдало издание "Бизнес инсайдер", которое собрало информацию, попавшую в распоряжение издательств "Таймс" и "Санди таймс".

Суть этого пояснения сводится к тому, что британское разведсообщество подготовило доклад о связях Джонсона и его ближнего окружения с бизнесменами, имеющими репутацию людей ФСБ.

Что характерно, в докладе, насколько можно о том судить, речь не идет о том, что Джонсон сливает ФСБ какую-то конкретную информацию, но там зафиксированы суммы, которые принимает его партия от россиян. Причем, важно заметить, что в некоторых мероприятиях, которые закончились щедрыми пожертвованиями, Джонсон принимал персональное участие. И второй момент, очень любопытный для нас – консерваторы довольно давно принимают пожертвования россиян, но за последний год, с приходом во власть Джонсона, сумма пожертвований значительно увеличилась, невзирая на скандал, известный как "Дело Скрипаль".

По логике вещей, именно консервативная партия должна бы решительно прекратить все связи с россиянами, ведь они же не лейбористы какие-то! Кстати, в США их аналог – республиканцы, тоже оказались втянутыми в странные маневры дедушки Донни, которые так или иначе, обусловлены взаимодействием с Кремлем.

Тем не менее, консерваторы не видят ничего плохого в том, что россияне стали более усердно пополнять их партийную кассу (или не только партийную?). В любом случае, отчет возник именно по причине того, что эти пожертвования переживают бурный всплеск и как говорил Винни-Пух: "Это жу-жу неспроста".

Нельзя сказать, что спецслужбы ничего не делали и обнаружили эти странные отношения только сейчас, в разгар предвыборной политической борьбы. Ничего подобного! Оказывается, главный стратег кабинета Джонсона, Доминик Каммингс, имеющий одну из высших должностей в Британии, получил очень ограниченный доступ к закрытой информации, формируемой на основе данных, полученных британской разведкой. Дело в том, чту у разведки имеется к нему масса открытых вопросов по поводу его работы в РФ на протяжении 90-х годов. Видимо, ответы имеются, но не хватает прямых улик. Поэтому-то ему и не дали допуска к информации, которой он обязан владеть по своему статусу.

Так, среди доноров консервативной партии фигурирует Александр Темерко, который работал в российском министерстве обороны и ранее хвастался, что премьер-министр – его "друг". Темерко пожертвовал консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов за последние семь лет.

Интересно выглядит и информация о том, что некто Александр Чернухин, прямо связываемый с Путиным, заплатил 160 000 фунтов стерлингов за теннисный матч с Джонсоном и бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном и пожертвовал более 450 000 фунтов стерлингов в прошлом году. Все это мелочи, но они задокументированы и легко проверяются. Можно только представить, что нарыли разведчики на самом деле и что из этого они включили в отчет, который подали на рассмотрение парламента. И вот что интересно, сам Борис Джонсон и его однопартийцы усиленно блокируют оглашение этого доклада. Это примерно соответствует действиям Трампа, который запрещает своим сотрудникам давать любые показания, в рамках процедуры импичмента.

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Глядя на всю эту красоту, складывается впечатление, что с демократией и ее базовыми принципами уже все кончено именно в странах "старых демократий". Это даже не потому, что партии выдвинули на первые должности кандидатуры даже не с душком, а со смрадом, а в том, как их партии демонстрируют нежелание раскопать истину, и если это все нападки, поклепы и охота на ведьм – публично опровергнуть обвинения и сомнения.

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