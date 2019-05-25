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Вскрылась смертельная опасность тату

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Жительница Великобритании сделала татуировку у непроверенного мастера и заразилась смертельно опасной инфекцией.

Нэнси Андерсон пыталась записаться на прием в тату-салон, однако все мастера были заняты. Тогда друзья уговорили ее обратиться к татуировщику, который обслуживал клиентов на дому, пишет Sun.

Девушка рассказала, что так называемый мастер пренебрег нормами гигиены и перед работой не обернул аппарат с иглой защитной пленкой. По ее словам, мужчина сказал, что в этом нет необходимости.

Позже Андерсон призналась, что пятичасовой сеанс оказался слишком болезненным.

Вскрылась смертельная опасность тату

Sun

Вскрылась смертельная опасность тату

Sun

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Вскрылась смертельная опасность тату

Sun

"Это было ужасно. Мне пришлось остановить его", — объяснила она. На следующий день рука Андерсон онемела.

Британка немедленно отправилась в больницу, где у нее обнаружили инфекцию, представляющую угрозу для жизни. "Моя рука так распухла, что кровь перестала нормально циркулировать. Меня госпитализировали на ночь", — уточнила Андерсон.

Врачи оказали пациентке неотложную помощь и вкололи антибиотики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве клиенту тату-салона во время процедуры в организм занесли инфекцию, после чего у него начали отказывать органы, и он впал в кому.

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Место
Великобритания
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