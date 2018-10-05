МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Всеправославный собор по автокефалии УПЦ: Болгарская церковь поставила на место Кирилла

1.8тЧитать материал на украинском

Болгарская православная церковь не поддержала предложение главы Русской православной церкви патриарха Кирилла о проведении Всеправославного собора в связи с инициативой Константинополя предоставить Украине Томос.

О таком результате голосования на Синоде, проведенном 4 октября, сообщает блогер Илья Бей. В письме, направленном патриархом Кириллом в Болгарию, идет речь об обеспокоенности церковниками России "тревожными событиями, связанными с церковной жизнью канонической епархии УПЦ МП".

"В связи с упомянутым письмом Синод заслушал устное предложение Ловчанского митрополита Гавриила, внесшего проект решения Синода, а именно: "По вопросу предоставления автокефалии УПЦ Синод БПЦ ПЦ считает, что следует созвать Всеправославный собор, который решит этот вопрос", - цитирует блогер постановление Сенода.

Новости
''Это раскол!'' Белорусская церковь объявила бойкот Константинополю из-за автокефалии Украины

"За" это решение проголосовали три члена заседания, "против" - восемь. Особое мнение по этому вопросу высказали два участника Синода. "После проведения голосования Синод не принял предложенный митрополитом Гавриилом проект решения", - подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Кирилл
Место
Болгария
Объекты
единая церковьРПЦУкраина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
4
Смешно
4
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
уверен Гундяя проклинает сейчас весь цивилизованный мир. думаю ему не долго осталось! гореть этому пид#ру в огне! я бы лично подлили в его огонь гсм! Вот тварь! везде сует свой нос! надеюсь его пришибет молния, в один прекрасный осенний вечер, в ближайшее время!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Богдан Олег
Богдан Олег
Гундяшка идёт нахуй.Бугагага!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги