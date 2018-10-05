Всеправославный собор по автокефалии УПЦ: Болгарская церковь поставила на место Кирилла

Болгарская православная церковь не поддержала предложение главы Русской православной церкви патриарха Кирилла о проведении Всеправославного собора в связи с инициативой Константинополя предоставить Украине Томос.

О таком результате голосования на Синоде, проведенном 4 октября, сообщает блогер Илья Бей. В письме, направленном патриархом Кириллом в Болгарию, идет речь об обеспокоенности церковниками России "тревожными событиями, связанными с церковной жизнью канонической епархии УПЦ МП".

"В связи с упомянутым письмом Синод заслушал устное предложение Ловчанского митрополита Гавриила, внесшего проект решения Синода, а именно: "По вопросу предоставления автокефалии УПЦ Синод БПЦ ПЦ считает, что следует созвать Всеправославный собор, который решит этот вопрос", - цитирует блогер постановление Сенода.

"За" это решение проголосовали три члена заседания, "против" - восемь. Особое мнение по этому вопросу высказали два участника Синода. "После проведения голосования Синод не принял предложенный митрополитом Гавриилом проект решения", - подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".