Главная Новости
27 декабря • обновлено в 11:31
МоваЯзык

/ Новости мира

"Всего хорошего и доброго пути": появилась запись переговоров перед авиакатастрофой в Казахстане

498
Читать материал на украинском

В сети опубликовали аудиозапись переговоров диспетчеров с самолетом Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря в Казахстане.

Согласно аудиозаписи пилоты готовились ко взлету в штатном режиме. Диспетчеры разрешили вылет, но потом связь с самолетом пропала.

Далее приводим часть расшифровки переговоров диспетчеров с экипажем:

Новости
На борту разбившегося в Казахстане самолета были украинцы

  • БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю, – говорит диспетчер.

  • 05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам! – отвечает пилот.

  • Доброго пути! – прощается вышка.

Далее диспетчер несколько раз запрашивал взлетевший борт, но тот уже не отвечал:

  • "БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"

  • "БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"

  • "БекЭйр 2100, Алматы-Круг"

Авиакатастрофа в Казахстане

Авиакатастрофа в Казахстане

После нескольких попыток связаться с пилотами диспетчер предупредил пилотов другого воздушного судна: "AstanaLine- 671, мы не знаем, где находится Fokker-100". После прозвучал сигнал тревоги.

"671 (обращение к пилотам AstanaLine – Ред.), полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе или в районе полосы будет, – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря в Казахстане рухнул на землю самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Казахстан
Теги
Авиакатастрофа разбился самолет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги