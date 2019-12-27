"Всего хорошего и доброго пути": появилась запись переговоров перед авиакатастрофой в Казахстане

В сети опубликовали аудиозапись переговоров диспетчеров с самолетом Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря в Казахстане.

Согласно аудиозаписи пилоты готовились ко взлету в штатном режиме. Диспетчеры разрешили вылет, но потом связь с самолетом пропала.

Далее приводим часть расшифровки переговоров диспетчеров с экипажем:

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БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю, – говорит диспетчер.

05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам! – отвечает пилот.

Доброго пути! – прощается вышка.

Далее диспетчер несколько раз запрашивал взлетевший борт, но тот уже не отвечал:

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"

"БекЭйр 2100, Алматы-Круг"

Авиакатастрофа в Казахстане

После нескольких попыток связаться с пилотами диспетчер предупредил пилотов другого воздушного судна: "AstanaLine- 671, мы не знаем, где находится Fokker-100". После прозвучал сигнал тревоги.

"671 (обращение к пилотам AstanaLine – Ред.), полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе или в районе полосы будет, – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря в Казахстане рухнул на землю самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек.

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